قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو

قال النائب البرلماني عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن جلسة اليوم شهدت مناقشات ساخنة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرض بقيمة 400 مليون دولار.

ولفت درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المناقشات البرلمانية كانت تدور حول فلسفة الاقتراض المتعلقة بالمشروعات التي تعوض القروض وفوائدها، منوها إلى أن الأنظمة المقرضة لا تقدم منحا لأنظمة ضعيفة غير قادرة على الوفاء بالسداد.

وأكد أن المشروعات القومية تحتاج لضخ عملات أجنبية، والقوى الدولية العظمى تقترض باعتبار ذلك، الاقتراض، نظاما عالميا، معلقا: “الوزير علق بثقة أنه حال عدم إتيان القروض السابقة بثمارها فيمكن للبرلمان سحب الثقة منه”.

رقابة برلمانية

وتابع : “القروض التي تأتي تكون مخصصة لمشروعات محددة، والحديث الآن على قرض جديد به تحفظات جديدة بشأن الرقابة البرلمانية بعيدا عن الخلاف والصراعات”.

واستكمل : “أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون المتعلق بقرض من البنك الدولي لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة الاسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، وأن هناك لجان مختصة يرد إليها تقارير من الحكومة بشأن القروض التي تقترضها مصر، لمراجعتها ومناقشتها ومعرفة مدى فائدة القرض من عدمه”.

ولفت إلى أنه اليوم تم الموافقة على مشروعي قانونين بشأن الموافقة على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ودعم صندوق قادرون باختلاف، وكانت جلسة مثمرة.