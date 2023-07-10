محافظ أسوان لوفد السفارة الأمريكية: إعطاء الأولوية لجذب المشروعات الإستثمارية

استقبل أشرف عطية محافظ أسوان، وفد السفارة الأمريكية، والذى ضم كلا من لارا تالفيردين المختصة بالشئون الخارجية، وإيريك إيجليستون المختص بالشئون الداخلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، ودينا إبراهيم مسئول وحدة التعاون الدولى بالمحافظة.

ورحب اللواء أشرف عطية بزيارة الوفد الأمريكى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وهو الذى يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، وتمتعتها بالاستقرار الأمنى باعتبارها واحة الأمن والأمان، وكذا انفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى والأنماط العديدة من السياحات الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية، بالإضافة إلى السفارى والصيد، وهو الذى يتكامل مع حسن الاستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم.

وأكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى تشهد تطورا كبيرا فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أثمرت عن تنفيذ مشروعات يقوم بها الجانب الأمريكى على أرض محافظة أسوان من أبرزها دعم مشروع التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية، ومشروعات المدن الثانوية فى مجال الصرف الصحى بكوم أمبو ودراو ونصر النوبة، بالإضافة إلى التعاون فى رفع جودة التعليم الفنى، والخدمات الصحية، والحوكمة الاقتصادية الشاملة.

واستعرض أشرف عطية سلسلة النجاحات والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية، وتم اقتحامها على أرض أسوان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى كافة قطاعات العمل العام، والتى كان لها مردود إيجابى لتلبية المطالب الجماهيرية، والارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك بدءا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والمحاور والطرق والكبارى، وأيضا تطوير العشوائيات، وتعويضات أهالى النوبة، وإحلال وتجديد البنية التحتية، والتطوير والتجميل، وممشى أهل مصر، وكذا مشروعات تمكين المرأة.

وطالب بإعطاء الأولوية لجذب المشروعات الاستثمارية فى ظل توافر الكثير من الفرص، وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة، فضلا عن موقعها الجغرافى وما تمتلكه من موانئ ومطارات والتخطيط لإقامة أكبر منطقة لوجستية عالمية جار تنفيذها بمنطقة كركر.

فيما أشاد الوفد الأمريكى بما شاهدوه من جهود كبيرة فى التطوير والتجميل، وأيضا التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى، والتوافق على تحقيق الأفضل دائما للمواطن الأسوانى.

وفى نهاية اللقاء، قدم محافظ أسوان هدايا تذكارية لأعضاء الوفد تعبيرا عن ترحيب أسوان بهم واعتزازا وتقديرا بعلاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.