"حياة كريمة" تقدم خدمات طبية لأكثر من 8 آلاف شخص بسوهاج

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية و الكشف علي اكثر من 8 ألاف ب 4 مراكز وهى (طما _ المنشاة_ سوهاج _ المراغة ) وذلك بقري ( ام دومة _ تل الزوكي _ الشهداء _ الخانسة غرب _ نجع الدير _ القراقرة _ بهتا _ عرابة ابو عزيز ) من خلال 8 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر

كما أضاف الدكتور سامي النجار ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من ( الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة_ الرمد _ الأسنان _ الجلدية _ نساء و ولادة ) بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً..

لافتة إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل

وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.