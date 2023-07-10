روشتة نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف

ترشيد استهلاك الكهرباء.. تشهد البلاد خلال فصل الصيف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وذلك مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة والتي تُلقي بظلالها وتؤدي إلى حدوث تغيرات في الفصول الأربعة.

ويبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"، عن خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

نصائح لترشيد الاستهلاك

التأكد من إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار، نظرًا لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

استخدام الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

ترشيد الاستهلاك

استخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي لأنه يستهلك وقتًا أقل وبالتالي طاقة أقل.

يجب عدم ترك الإضاءة مفتوحة لأن تركها مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية.

يجب ملء غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة.

يجب عدم فتح الثلاجة بشكل مستمر.

يجب كي الملابس مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا نظرًا لأن استهلاك المكواة الكهربائية تستهلك طاقة أكبر.

يجب ضبط التكييف عند درجة حرارة 25 وذلك لتوفير استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء

ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبًا إلى جنب لملء الفراغات مما يجعلها تستهلك كهرباء أقل.

عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة حتى لا يستهلك طاقة أكبر

عدم تشغيل الإضاءة نهارًا واستبدالها بضوء النهار القادم من أشعة الشمس، ومع زيادة طول ساعات النهار خلال فصل الصيف يسهم في خفض الاستهلاك.