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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طاقة النواب تناقش طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل الكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية خلال اجتماعاتها اليوم بحضور ممثلي وزارة وشركات الكهرباء من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين ماضي، بشأن مشاكل شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط.

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 وناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج بإدراج عدد 2 محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2022 /2021 ورغم ذلك أنه لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن مما أدى لكثير من المشاكل والخسائر.

مشاكل الكهرباء بمركز جهينة 

وتحدث النائب محمود الضبع  عضو مجلس النواب مطالبا بضرورة تركيب المحولين بالأماكن المذكورة بمركز جهينة  وأكد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج أن المحولين لرفع جودة الكهرباء ولكن بعد التأخير في التركيب تم رفع مذكرة للمحافظ لأنه لم يتم تركيب المحولين وشكلت المحافظة لجنة للمتابعة مع الكهرباء ولكن الرأي الفني للكهرباء أنه لا يوجد تجمعات سكنية و لكن المحافظة ترحب بتركيب المحولين وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، حول عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة بمحافظة أسيوط. 

وأكد حسام عوض الله أهمية جامعة الأزهر بأسيوط لما تقدمه من خدمات للمواطنين وحتى تقدم بشكل أفضل واشار أن الجامعة توافق على التبرع بأرض المحول مطالبا بتطبيق القرار وحضور وزير الكهرباء وعمل المحطة لعمل موزع وتوفير التكلفة وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية في المستقبل كبديل للطاقة التقليدية والأكثر صداقة للبيئة لتقليل الأضرار البيئية  و اجلت اللجنة الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، حول حول كثرة الشكاوى المقدمة في المنطقة الصناعية غرب طهطا بمحافظة سوهاج بسبب ضعف التيار الكهربائي بها.

كما قررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي اعتذاره عن الحضور لسفره خارج مصر.

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