المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية:
تشمل المستندات المطلوبة:
1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.