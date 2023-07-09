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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية:

 تشمل المستندات المطلوبة:
1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
 

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