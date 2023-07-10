أوكرانيا تُعلن ارتفاع ضحايا الجيش الروسي لـ234 ألفًا و480 جنديًا

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تقاوم كييف العدوان الروسي بهجوم مضاد، مدعومة بأسلحة من الغرب.

وفي إطار ذلك، أعلن الجيش الأوكرانى اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الجنود الروس إلى 234 ألفا و480 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و85 دبابة و7 آلاف و966 من المركبات المدرعة و4 آلاف و371 من النظم المدفعية و668 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و414 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و937 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 668 من المعدات الخاصة و3 آلاف و686 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

صد هجمات أوكرانية

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة بنطاق العملية العسكرية الخاصة نجحت في صد هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "خلال اليوم الماضي واصلت وحدات مجموعة القوات الجنوبية تصديها لوحدات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات على محاور ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيموفسك وألكسندر كالينوفسك". وأضاف: "كما نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات أفراد ومعدات معادية في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، فيركنيكامينسكوي، تشاسوف يار وكونستانتينوفكا".

وأضاف أنه "تمت إصابة تجمعات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، كما ضربت أطقم منظومة الصواريخ "تورنادو – إس" مناطق تجمع أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ91 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيموفسك ودمرت مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الـ 115 للقوات المسلحة الأوكرانية".

هجوم أوكراني يستهدف القرم

وتزامنا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن نظام كييف حاول، يوم 9 يوليو، دون جدوى، مهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ "إس-200"، مؤكدة تدمير جميع الصواريخ وعدم وقوع إصابات أو أضرار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف كلّف مركز قيادة المجموعة المشتركة مهمة تحديد مواقع التخزين، وكذلك مواقع إطلاق صواريخ "إس-200" وغيرها من الأسلحة الضاربة الأوكرانية.

قصف روسي أثناء توزيع مساعدات إنسانية

وبالمقابل، قال حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا، اليوم الإثنين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون في قصف روسي لحي سكني في بلدة أوريخيف الواقعة على خط الجبهة أثناء توزيع مساعدات إنسانية.

هذا وواصلت القوات الأوكرانية حملتها لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرقي البلاد أمس الأحد، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده "أخذت بزمام المبادرة" بعد تباطؤ في وقت سابق.

ووفقا لأقاويل روسية فإن معارك عنيفة اندلعت في مناطق خارج مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة في مايو بعد شهور من المعارك. وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن وحدة شيشانية تنتشر في المنطقة.

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