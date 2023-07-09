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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة البرلمان الألماني تطالب بمنح أوكرانيا فرصة جادة للانضمام للناتو

رئيسة البرلمان الألماني
رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس

 

عقدت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس اجتماعا مع نظرائها من دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) وبولندا وأوكرانيا في العاصمة اللاتفية ريجا اليوم الأحد لإجراء محادثات سياسية.

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حلف شمال الأطلسي

يأتي الاجتماع قبل وقت قصير من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع إقامتها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وعلى هامش زيارتها للعاصمة اللاتفية والتي تستغرق يومين، قالت باس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):" وجهة نظرنا المشتركة هو أنه يجب منح أوكرانيا بعد الحرب أفقا مستقبليا جادا للانضمام إلى الناتو".

ورأت باس أنه يجب أن يتم تسجيل مسار لهذا، وأردفت: " نحن متفقون بالفعل تماما على أنه يجب أن تصدر إشارة من قمة الناتو بهذا الخصوص".

ومن المنتظر أن يبحث زعماء دول الناتو في قمتهم المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين كيفية تقريب أوكرانيا من الحلف الأطلسي وما هي الضمانات الأمنية التي يمكن منحها لها بعد انتهاء الحرب الروسية عليها.

ومن المرجح ألا تسفر القمة عن دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام وهو الأمر الذي كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب به.

كما سيجري زعماء الناتو أيضا مشاورات حول تواجد قوات الحلف في الجناح الشرقي من أراضي الناتو.

وأعربت باس عن تأييدها لخطط حكومة بلادها الرامية إلى نشر نحو 4000 جندي ألماني بشكل دائم في ليتوانيا مشيرة إلى أن هذا يعتبر بمثابة "إشارة قوية" و"علامة مهمة" بالنسبة لدول الجناح الشرقي.

ورأت باس أن الإعلان عن نشر اللواء الألماني تم استقباله في ليتوانيا بشكل إيجابي للغاية، وذكرت أنها لم تلحظ في ألمانيا أيضا أي نقاشات سلبية أو اعتراض كبير على تعهد الحكومة الألمانية بتعزيز تواجد القوات في ليتوانيا.

 

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