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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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بايدن: أوكرانيا غير مستعدة للانضمام للناتو حاليًا

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا.

 

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جو بايدن يوقع رسميا مشروع قانون رفع سقف الدين

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع على مشروع قانون سقف الدين اليوم

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال الرئيس الأمريكي  في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد إن الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن تنتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إضافة كييف إلى صفوفه.

وأضاف أن مناقشة عضوية أوكرانيا داخل الحلف كانت سابقة لأوانها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن وحلفائها سيواصلون تزويد كييف بالمعلومات والعتاد العسكري التي تحتاج إليها.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن هناك إجماعا في الناتو بشأن ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الحلف في هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه في حال انضمام كييف فإن الحلف ملتزم بحماية كل شبر من أراضي الناتو ما يعنى أنه سيكون في حالة حرب مع روسيا.

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