بايدن: أوكرانيا غير مستعدة للانضمام للناتو حاليًا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد إن الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن تنتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إضافة كييف إلى صفوفه.

وأضاف أن مناقشة عضوية أوكرانيا داخل الحلف كانت سابقة لأوانها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن وحلفائها سيواصلون تزويد كييف بالمعلومات والعتاد العسكري التي تحتاج إليها.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن هناك إجماعا في الناتو بشأن ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الحلف في هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه في حال انضمام كييف فإن الحلف ملتزم بحماية كل شبر من أراضي الناتو ما يعنى أنه سيكون في حالة حرب مع روسيا.