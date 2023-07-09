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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فراعنة التنس يحصدون المراكز الأول فى البطولة الدولية للناشئين بنادى سبورتنج

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد فراعنة التنس الواعدين المراكز الاولى فى البطولة الدولية للناشئين والناشئات J30 والتى استضافها نادى سبورتنج بالإسكندرية.

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وفاز ناشئونا بالمركز الاول فى ثلاث منافسات وبالمركز الثانى فى 4 منافسات وبالمركز الثالث فى ثلاث منافسات.
ففى منافسات فردى الناشئات فازت كارينا محمد بالمركز الأول واللقب وبالمركز الثانى همس متولى بينما توجت كل كارينا محمد وفرح اسعد بلقب الزوجى وجاء بالمركز الثانى جودى الطوية وقسمت الطويل وفى المركز الثالث كنزى الحمراوى وسما هنداوى.
وفاز بلقب زوجى الناشئين نور فتح الله وكريم مبروك وتبعهما فى المركز الثانى ابراهيم قنديل وعمر قنديل وفى المركز الثالث مصطفى البسنلى وياسين حسن فيما حقق محمد ناصر المركز الثانى للفردى وتبعه ثالثا ياسين حسن .
وعقب انتهاء المنافسات قام رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى وبرفقته مجلس إدارة نادى سبورتنج بتسليم الجوائز للفائزين والفائزات.

رئيس اتحاد التنس: ناشئو التنس نجوم المستقبل


واثنى الكابتن اسماعيل الشافعى على المستوى المميز الذى ظهر عليه لاعبونا خلال المنافسات والذين يتم اعدادهم ليكونوا نجوم المستقبل.
فى الوقت نفسه اشاد اتحاد التنس بالمستوى التنظيمى ونجاح البطولة التى تقام بالإسكندرية لأول مرّة ومحهودات مدير البطولة الدكتورة رشيقة ابو شوشة واعضاء لجنة البطولة ايمن عوض و نائل زكى وهايدى حمدى وفريق العمل الادارى  سامى حامد ومحمد سعد ومحمد السيد ومحمد حسن وهشام زكريا بالإضافة إلى الحكم العام للبطولة وائل الرفاعى

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