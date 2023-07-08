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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنس جابر نجمة التنس التونسية.. لقاء بيكهام كان له فعل السحر

جابر وبيكهام لقاء
جابر وبيكهام لقاء الإلهام ورفع المعنويات

كشفت التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الماضي، عن سر اهتمامها بلقاء نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام هذا الأسبوع.

واعترفت جابر بأن هذه المقابلة كان لها فعل السحر وألهمتها للعب التنس ببراعة.

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التونسية أنس جابر في دور الثمانية  لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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وأنجزت أنس مهمتها سريعا أمام الصينية باي تشوتشوان الصاعدة من التصفيات لتفوز 6-1 و6-1 خلال 45 دقيقة فقط وتتأهل للدور الثالث في ويمبلدون أمس الجمعة.

وعن مقابلة بيكهام قالت: يا له من شخص مذهل، كنت أتطلع حقا لمقابلته، فقد تناقشت مع قائد إنجلترا ولاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، في أمور متنوعة مثل كرة القدم والتنس بشكل عام، وعبر بيكهام عن اهتمامه بمشاهدة بعض المباريات في الولايات المتحدة.

واستطردت: أحب مقابلة هؤلاء الرياضيين لأنني أؤمن بأنه يمكنني تعلم الكثير منهم، أتمنى أن التقي به في مرات عديدة أخرى.

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