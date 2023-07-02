لميس تتوج بلقب المنيستير وفراعنة التنس الصغار يسيطرون على المراكز الاولى فى سماش

توجت لاعبة منتخب مصر الوطنى للتنس للسيدات لميس الحسين بلقب بطولة المنيستير الدولية التى اقيمت فى تونس خلال الفترة الحالية .

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وحققت لميس الحسين اللقب بجدارة اثر تغلبها على اللاعبة الإسبانية لوشيا للناريز فى المباراة النهائية بنتيجة 6/ 4 و 6/ صفر لتسجل لقبها الدولى الثانى بعد شفائها من الإصابة والتي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

نتائج فراعنة التنس الصغار فى البطولة الدولية للناشئين والناشئات



فى الوقت نفسه سيطر فراعنة التنس الصغار على المراكز الاولى فى البطولة الدولية للناشئين والناشئات التى اقيمت بملاعب نادى سماش.

ففى فردى الناشئين فاز بالمركز الاول محمد ناصر وتلاه ثانيا جواد الفقى وفى المركز الثالث كل من ياسين وجبه وياسين حسن.

وفى فردى الناشئات فازت بالمركز الاول همس متولى وتلتها فى المركز الثانى كنزى الحمراوى وفى المركز الثالث كل من رهف مصطفى وسما هنداوي.

وفى منافسات الزوجى حقق المركز الاول للناشئين الثنائى ياسين حسن وعمر مرسى والمركز الثالث ابراهيم قنديل وعمر قنديل.

وحصل على المركز الاول للناشئات الثنائى هنا عبد الحميد وهمس متولى والمركز الثانى جيرمين شريف وناردين سالم والمركز الثالث حبيبة يسرى و فرح اسعد.



في سياق آخر أسند الاتحاد الدولي للتنس نظيم بطولة J30 للناشئين والناشئات تنس، وذلك بعدما تقدم الاتحاد المصري للتنس بطلب للاتحاد الدولي لتنظيم البطولة وتمت الموافقة



ووافق الاتحاد الدولي للتنس على طلب الاتحاد المصري باستضافة بطولة J30 خلال شهر يوليو المقبل، على أن تقام بملاعب نادى سبورتنج بالإسكندرية ليرتفع عدد البطولات الدولية للناشئين والناشئات التي تستضيفها مصر تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة خلال العام الجاري إلى 18 بطولة دولية وهو رقم قياسي تحققه مصر لأول مرة.

واستطاع اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى ومن خلال العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الدولى للعبة والثقة الكبيرة التي باتت تمتلكها مصر في تنظيم الأحداث العالمية، التي يسندها الاتحاد الدولي للتنس لمصر، الحصول على استضافة وتنظيم هذا العدد الكبير من بطولات الناشئين والناشئات.

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