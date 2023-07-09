واشنطن في مرمى الانتقادات بعد قرار تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

أثار إعلان الولايات المتحدة الأمريكية موافقته رسميًا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، انتقادات دولية واسعة، لا سيما في ظل اتفاقية أوسلو التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها.

وتعد الذخائر العنقودية وسيلة لتوزيع أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي تنطلق من صاروخ تقليدي أو متطور أو قذيفة مدفعية، وتنثرها في منتصف رحلة الصاروخ أو القذيفة فوق منطقة واسعة النطاق.

وتحتوي الذخائر العنقودية على عدد كبير من المتفجرات الصغيرة، ومن المفترض أن تنفجر القنابل العنقودية عند الارتطام، لكن نسبة كبيرة منها لا تنفجر في البداية، لا سيما عندما تهبط على أرض رطبة أو عشبية، وهو ما يعني أنها قد تنفجر في وقت لاحق، وهو ما يؤدي إلى مقتل أو إصابة الناس.

القنابل العنقودية

وإليكم ردود أفعال الدول على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

ألمانيا

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا ليس خيارا مطروحا، وأن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالذخيرة العنقودية لأنها موقعة على اتفاقية تحظر إنتاج واستخدام هذا النوع من الأسلحة.

وأشار إلى مواصلة ألمانيا في القيام بدورها في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المسوَّغ، لافتًا إلى قيام ألمانيا بتوفير دبابات قتالية ثقيلة وأحدث أسلحة بعيدة المدى، ونأمل أن تواصل جميع الدول دعم أوكرانيا.

كندا

أعلنت الحكومة الكندية، أمس السبت، معارضتها على استخدام القنابل العنقودية التي وعدت واشنطن بمنحها لأوكرانيا لاستخدامها في الهجوم المضاد على القوات الروسية، مؤكدة التزامها باتفاقية أوسلو التي تحظر هذه القنابل المثيرة للجدل.

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ملتزمة باتفاقية أوسلو التي تحظر استخدام القنابل العنقودية، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بها.

وأكد سوناك أن المملكة المتحدة واحدة من 123 دولة حظرت هذه الأسلحة المثيرة للجدل، والتي سبق وأن تسببت في قتل مدنيين، لكنه أشار إلى أن الحكومة البريطانية ستواصل دعم أوكرانيا.

القنابل العنقودية

انتقادات أممية وحقوقية

ولقي القرار الأميركي انتقادات دولية، إذ أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانياً، وقال متحدث باسمه إنه "لا يرغب في استخدام الذخائر العنقودية بشكل متواصل في ميدان المعركة".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا سيتسبب بشكل لا مفرّ منه بمعاناة للمدنيين على المدى الطويل.

فيما قالت منظمة العفو الدولية، أنه على إدارة بايدن أن تُدرك أن أي قرار يتيح الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية في هذه الحرب سيؤدي إلى نتيجة واحدة متوقعة وهي القتل الإضافي للمدنيين.

وأضافت المنظمة أن الذخائر العنقودية سلاح عشوائي يُمثل خطراً كبيراً على حياة المدنيين حتى بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع، مؤكدة أن استخدامها لا يتوافق مع القانون الدولي.

رد أوكرانيا على الانتقادات

رحب وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، مؤكدًا أنها ستسهم في تحرير الأراضي الأوكرانية لكنه تعهد بعدم استخدام تلك الذخائر في الأراضي الروسية.

وقال ريزنيكوف إن الذخائر ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مضيفا أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها.

وكتب ريزنيكوف على تويتر "موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا المحتلة مؤقتا وإنقاذ أرواح شعبنا".

بيان الخارجية الأمريكية

أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا لها، أمس السبت، أكدت فيه التزام واشنطن بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وإعادة بناء مستقبلها، وقالت في بيانها "قبل خمسمائة يوم، في 24 فبراير 2022، شنت الحكومة الروسية حربها الشاملة على أوكرانيا. وبينما يحاول الكرملين إخضاع أوكرانيا والاستيلاء على أراضيها وإسقاط حكومتها المنتخبة ديمقراطيا; تظل روح الشعب الأوكراني ثابتة ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وإعادة بناء مستقبلها".