سر موافقة واشنطن على إرسال قنابل عنقودية لكييف

الحرب الروسية الأوكرانية.. بعد إعلان البيت الأبيض موافقته رسميًا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستزود كييف بتلك الأسلحة بالرغم من التحذيرات الدولية ومطالبة المنظمات الحقوقية أمريكا بالتراجع عن هذه الخطوة، زادت التساؤلات عن ماهية الذخائر العنقودية وأسباب إرسالها في هذا التوقيت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار منح أوكرانيا الذخائر العنقودية كان صعبًا للغاية، فيما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، تقدر قيمتها بـ800 مليون دولار، من بينها الذخائر العنقودية.

فيما أكدت صحف أمريكية أن السبب وراء موافقة واشنطن على منح أوكرانيا الذخائر العنقودية هو أن روسيا استخدمت بالفعل القنابل العنقودية في الحرب.

وقال عضو البرلمان الأوكراني، يهور تشيرنييف، إن بلاده تحتاج ما بين 7- 9 آلاف قذيفة يوميا من أجل تعزيز الهجوم المضاد.

الذخائر العنقودية

ماهي الذخائر العنقودية؟

الذخائر العنقودية عبارة عن عبوات تحمل عشرات إلى مئات من القنابل الصغيرة، والمعروفة أيضًا باسم الذخائر الصغيرة و يمكن إسقاط القنابل العنقودية من الطائرات أو إطلاقها من الصواريخ أو من المدفعية أو المدافع البحرية أو قاذفات الصواريخ.

تحتوي الذخائر العنقودية على متفجرات متعددة يتم إطلاقها على مساحة تصل إلى حجم العديد من ملاعب كرة القدم، صُممت لتنفجر عند الارتطام لكن ما يصل إلى الثلث منها لا ينفجر، ويظل تشكل خطرًا مميتًا على المدنيين لسنوات قادمة.

تتميز معظم الذخائر الصغيرة الموجودة في الذخائر العنقودية بأنَّها تنفجر عند التصادم، وليست موجهة بشكل فردي نحو أي هدف محدد، وتتسم بالسقوط الحر.

ويختلف عدد الذخائر الصغيرة في الذخائر العنقودية وفقًا لنوعها، إذ يمكن أن يتراوح بين عدة عشرات وصولاً إلى 600 ذخيرة، ويتمّ إلقاء هذه الذخائر عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف.

عيوب استخدام القنابل العنقودية

أعلنت الأمم المتحدة أن الذخائر العنقودية غير مقبولة لعدد من الأسباب على رأسها أن لها تأثيرات واسعة النطاق، وغير قادرة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، بالإضافة إلى أن استخدام الذخائر العنقودية يخلف وراءه أعدادا كبيرة من الذخائر الخطرة غير المنفجرة، وتقتل هذه المخلفات وتجرح المدنيين، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها عواقب وخيمة أخرى تستمر لسنوات وعقود بعد استخدامها.

أسباب إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية إن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الولايات المتحدة إلى تقديم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا هو مساعدتها على اختراق الخطوط الدفاعية الروسية لأن الهجوم المضاد "يسير أبطأ قليلاً مما كان يأمل البعض".

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، في إفادة صحفية: "نريد التأكد من أن الأوكرانيين لديهم مدفعية كافية لإبقائهم في القتال بسياق الهجوم المضاد الحالي ولأن الأمور تسير بشكل أبطأ قليلاً مما كان يأمل البعض.."، حيث فشل الجيش الأوكراني حتى الآن في تحقيق مكاسب كبيرة في المراحل الأولى من هجومه المضاد، لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه يريد أن يكون استراتيجيا بشأن مكان إرسال القوات.