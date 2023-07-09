منار العبد: الوصفات الطبيعية أفضل عناية للبشرة

قالت خبيرة التجميل منار العبد، إن الوصفات الطبيعية تساعد على تحسن كبير للبشرة والمحافظة عليها بعيدًا عن الكيماويات التي تستخدم في بعض منتجات العناية بالبشرة.

وأشارت منار، إلى أهمية فوائد الحلبة لإزالة التجاعيد، قائلة: “الحلبة من النباتات التي تحتوي على قيم غذائية كثيرة جدًا، ولذلك يستخدمونها منذ فترة كبيرة في علاج الكثير من مشكلات البشرة، لذا فإن الاستمرار في استخدام الوصفات الطبيعية يساعد على حدوث تحسن كبير جدًا في البشرة”.

وصفات تبيض الوجه

وأوضحت أن وصفات تبيض الوجه هي الوصفات التجميلية التي تبحث عنها جميع النساء، حيث تفضل المرأة الظهور بإطلالة أنثوية مشرقة، ولكن عيوب البشرة تقف حائلا بينها وبين هذه الإطلالة، ولذلك سنوضح لكم وصفات لتبيض الوجه كالثلج، مع الحرص على المواظبة عليها أسبوعيا حتى تؤتي بثمارها المرجوة في جمال الوجه ونقائه.

وكشفت عن وصفة سحرية للمرأة في 5 دقائق قبل خروجهن لمناسبة مفاجئة، وهو ما يمكن فعله بماسك سريع المفعول من خلال دقيق الأرز الذي يفتح البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين ويساهم في تنظيف الوجه من الدهون الزائدة وشد الجلد ومعالجة الهالات السوداء والخطوط الدقيقة بفضل ما يحتويه دقيق الأرز على حمض أمينوبنزويك، مشيرة إلى أن مكونات الوصفة عبارة عن ملعقتين كبار من دقيق الأرز الجاهز عند العطار، ويمكن استبداله بأرز غير مطبوخ، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة حليب أو ماء.

جدير بالذكر أن منار العبد تهتم بكل ما يخص عالم المرأة والعناية بالبشرة والجمال، وشاركت ك ميك أب أرتيست في فيلم "حماتي بتحبني" بطولة النجم حمادة هلال وإيمان العاصي وميرفت أمين.