جويل مردينيان تعلق على عمليات التجميل دينا بطمة

قدمت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، نصيحة ثمينة إلى الفنانة المغربية دينا بطمة، وهي التوقف عن عمليات التجميل، لأنه جمالها يظهر عند وضع لمسات مكياج كاملة.

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جويل مردينيان

جويل مردينيان يحل ضيف على الإعلامي علي ياسين في كتاب الشهرة

حلت خبيرة التجميل جويل مردينيان، ضيفة على برنامج كتاب الشهرة، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، والذي يعرض على فضائية الجديد، والتي تحدثت من خلاله عن الكثير من التفاصيل الخاصة والتي تتعلق بحياتها سواء المهنية والشخصية.

جويل مردينيان يحل ضيف على الإعلامي علي ياسين في كتاب الشهرة

جويل مردينيان ييتحدث عن علميات التجميل التي خاضتها دينا بطمة

وتحدثت اللبنانية جويل مردينيان، خلال لقائها ببرنامج كتاب الشهرة، عن كثرة عمليات التجميل التي خاضتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، حيث قالت: دنيا بطمة، أول مرة عملت ميك آب كامل كانت جميلة، كانت مشتركة ببرنامج وكتير طلعت حلوة.

جويل مردينيان ييتحدث عن علميات التجميل التي خاضتها دينا بطمة

جويل مردينيان تكشف العلاج السحري لتوقف دينا بطمة عن عمليات التجميل

وكشفت جويل مردينيان، خلال لقائها مع الإعلامي على ياسين، عن الحل الأنسب من وجهة نظرها، قائلة: لكن لو بنقول الحقيقة اليوم كنت أفضل أقل تجميل لدنيا بطمة، من المرحلة هذه أوقات اللمسات الخفيفة بتعطي لمسات جمالية مختلفة، لكن إذا هي راضية فأوكيه تمام أكيد.

جويل مردينيان تكشف العلاج السحري لتوقف دينا بطمة عن عمليات التجميل

جويل ماردينيان تكشف رأيها في عمليات التجميل

وعلقت جويل ماردينيان، عن رأيها في عمليات التجميل بشكل عام، قائلة: أنا مع عمليات التجميل وأي شيء يساعد المرأة على أن تكون أكثر جمالًا إلا أنها تفضل أن تكون هذه العمليات دون مبالغة.

جويل ماردينيان تكشف رأيها في عمليات التجميل

وكشفت جويل ماردينيان، عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها، وهي 4 عمليات فقط، ومنهم اثنين كان في جسمها وأخرى في أنفها، بسبب أن بعض الأمور لا يتم علاجها أو تجميلها إلا بتدخل طبي خاصة الآثار الناتجة عن الحمل والولادة.



