نورين شحاتة: لست ضد عمليات التجميل.. والـ"اسطمبة الواحدة" أكذوبة كبيرة

قالت الإعلامية نورين شحاتة، مقدمة برنامج “السجادة الحمراء”، عبر فضائية “الأهلي”، إنها ليست ضد عمليات التجميل، بل أنه في حال إذا كان أي شخص لديه مشكلة ما يُعاني منها وتستلزم خضوعه لعملية تجميل لتحسين صورته ومعالجة الخلل لديه فأنها تدعم ذلك بشتى الطرق لأن الأمر يحتاج إلى ذلك، ولكنها ضد هوس عمليات التجميل وأن تتغير ملامح الأشخاص تمامًا بسبب هذه العمليات ليس إلا لغرض التباهي ومواكبة الموضة التي قد تُشكل عامل خطورة عليهم بسبب هذه العمليات.

الإعلامية نورين شحاتة تقدم برنامج “السجادة الحمراء” على قناة “الأهلي”

وأضافت “نورين”، أنها ضد الخضوع لعمليات التجميل من أجل تغيير شكل البنت جذريًا، وليس معنى حديثها أنها ضد عناية البنت ببشرتها؛ بل بالعكس أنها تؤيد ذلك وأن يكون لدى كل بنت ثقافة العناية بالبشرة وهي في سن صغير؛ لأن هذا الأمر يفرق جدًا في حياتها ومظهرها ولا يجعلها تلجأ لعمليات التجميل إطلاقًا، موضحة أن عمليات التجميل خلقت نوعًا من الدعاية في المجتمع واستطاعت أن تغزو عقول الكثير من الفتيات؛ لأن القائمين على هذا النوع من العمليات يعلمون جيدًا مدى تأثر السيدات بمظهرهن أمام المجتمع بشكل عام وأزواجهن بشكل خاص.



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وأوضحت الإعلامية نورين شحاتة، أن سبب انتشار عمليات التجميل يرجع بشكل رئيسي إلى التقصير في ممارسة الرياضة التي تعمل بشكل مباشر على تجميل الجسم دون الخضوع لهذه العمليات باهظة الثمن، فضلًا عن أن الرياضة تخلق جسمًا صحيًا لا يحتاج إلى عمليات مطلقًا، داعية لضرورة تناول الأكل الصحي الذي يعمل أيضًا على تحسين البشرة ونعومتها.

وأكدت أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين عن بعض في الشكل والجسم، وكل شخص له جماله وشكله الخاص، ولكن السعي وراء أننا نكون جميعا شكل واحد بجسم واسطمبة واحدة في كل شئ هذه أكذوبة أبدعها جراحو التجميل لجني وحصد الأموال من هذا البيزنس المقنن.