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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2175 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

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ضعف بيانات التوظيف الأمريكية تدفع الذهب للصعود

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تراجع أسعار الذهب تأثرًا بإيجابية بيانات التوظيف الأمريكية


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، مع بداية تعاملات اليوم السبت ، ومقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2175 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1925 دولارًا، محققة ارتفاعا اسبوعيا بنسبة 0.3 % وبقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1920 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا، بعد أن أظهر تقرير الوظائف تراجع حجم الوظائف المقدمة في يونيو الماضي، ما عزز من في تهدئة المخاوف من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة أكثر تشددًا، ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى.


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1450جنيهًأ، بينما سجل الجنيه الذهب نحو  17560 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى  2170 جنيهًا، ولامس مستوى 2210 جنيهات، واختتم عند مستوى 2195 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1910 دولارات، ولامست مستوى 1934 دولارًا، وأغلفت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا.

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