ضعف بيانات التوظيف الأمريكية تدفع الذهب للصعود

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع في يونيو في تهدئة المخاوف من أن مجلس الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.



وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لاحدى شركات تجارة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا، مع ختام تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2170 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2210 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2195 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1910 دولارات، ولامست مستوى 1934 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2509 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17560 جنيهًا.



وفي سياق متصل أظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل في يونيو أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 209 آلاف وظيفة عن شهر يونيو، فيما توقع الخبراء إضافة 225 ألفًا، وتم تعديل القراءة السابقة لتسجل 306 آلاف بدلاً من 339 ألفًا.



فيما أضاف أيضًا بالقطاع الخاص غير الزراعي 149 ألف وظيفة في يونيو، وكانت تشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف، وتم تعديل القراءة السابقة لتسجل 259 ألفًا بدلاً من 283 ألفًا.