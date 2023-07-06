تراجع أسعار الذهب تأثرًا بإيجابية بيانات التوظيف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، في ختام تعاملات اليوم الخميس، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل إيجابية بيانات التوظيف الأمريكية بالقطاع الخاص خلال يونيو الماضي، والتي أشارت لارتفاع التوظيف بواقع 497 ألف وظيفة، بأعلى بكثير من توقعات الأسواق بارتفاعه بنحو 226 ألف وظيفة، في إشارة لتحسن الأوضاع بسوق العمل.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لاحدى شركات تجارة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، مع ختام تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، وانخفض لمستوى 2165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2170 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 جنيهات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1910 دولارات.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2480 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17 ألف و 360 جنيهًا.

وفي سياق متصل كشفت البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي منذ قليل، عن سلبية بيانات الوظائف الشاغرة الأمريكية ؛ حيث سجل مؤشر الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل ما يعادل 9.82 مليون وظيفة خلال مايو الماضي، وهو دون توقعات الأسواق قليلا والتي أشارت تسجيل نحو في 9.93 مليون وظيفة، بينما سجلت القراءة السابقة نحو 10.10 مليون وظيفة خلال أبريل الماضي، وتمت مراجعتها صعودًا 10.32 مليون وظيفة، كما جاءت إيجابية بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM بعد ذلك لتعزز مكاسب الدولار بقوة، ولكن سرعان ما تخل الدولار عن بعض هذه الأرباح بعد ذلك.