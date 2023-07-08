انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن قبل قليل، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية وتستمر حتى يوم ٢٨ من نفس الشهر، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف

وأكد وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد وقيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المتعدي.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢١ بدأت من ٢٩ أبريل الماضي حتى ١٩ مايو ٢٠٢٣"، وأسفرت عن إزالة ٦٤٣٠ مبنى مخالف علي أملاك الدولة على مساحة ١.٦ مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة ١٤٤٥ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٤٤٠١ فدان، كما تم إزالة ١٥٤ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٨٧٥ فدانا بمحافظة بورسعيد.

فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٧ مايو وحتى ١٦ يونيو الشهر الماضي، عن إزالة ٥٠٧٧ مبنى مخالف على مساحة ١.٢ مليون متر مربع ، وإزالة ١٧٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٥٦٣٦ فدانا، كما تم إزالة ١٤٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٠٦٤ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢١، وخلال فترة إجازة عيد الأضحى، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات.