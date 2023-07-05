استمرار حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات بالشرقية

وتطبيق القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين .

يأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع بالوحدة المحلية بالقطاوية بتنفيذ ازالة لغرفتين بالطوب الدبش الأبيض وسور علي مساحة ١٠٠م خارج الحيز العمراني بقرية القطاوية وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملات يومية لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المارة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق.

ونفذت رئاسة حى أول الزقازيق وشرطة المرافق حملة لرفع الاشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع لوممبو للقضاء على ظاهره افتراش الباعة بالنفق والميدان.