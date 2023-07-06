حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة ومنع التعديات للمحال والمطاعم بشارع فيصل

شنت محافظة الجيزة حملات نظافة مكبرة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لرفع كفاءة النظافة بالشوارع وصيانه المسطحات الخضراء.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع أحياء الطالبية والعمرانية والهرم في شن حملات مكبرة شملت شارع الملك فيصل بالكامل لإستعادة الشكل الحضاري للطريق .

حيث شهدت الحملات تجريد وكنس شامل بالمعدات الالية وفرق النظافه للشارع بالكامل ورفع كافه المخلفات وتحسين حالة النظافة بالجزر الوسطي للطريق وقد بلغ إجمالي ما تم رفعه علي مدار الحمله حوالي ٢٥ طن مخلفات واتربه.

كما ضمت الجهود رفع صناديق القمامة المتهالكه والمتواجدة بعدداً من القطاعات واستبدالها بحاويات ثابتة.

واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي تضمنت المرور على المحلات الكائنة على جانبي الشارع بالكامل والتشديد عليهم بضرورة وضع صناديق القمامة الخاصة بكل محل أمامه لضمان عدم إلقاء المخلفات بالطريق العام مع تخصيص سيارات تابعه لهيئة النظافة للمرور علي تلك المحال لرفع الصناديق وتفريغها بشكل دوري للحفاظ علي الشكل الحضاري للطريق .

وشدد المحافظ على هيئة النظافة بالتنبيه على شركات النظافة العاملة بقطاعات شارع الملك فيصل بالمرور الدوري بالمركبات الخاصه بهم ورفع اي مخلفات من الجزر الوسطي علي مدار اليوم. والتنبيه على حراس العقارات بعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام .

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات أحياء الهرم والطالبية العمرانية وبولاق الدكرور بالتفتيش على رخص المحلات بشارع الملك فيصل والتشديد بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اي تعديات او اشغالات بالطريق العام لعدم التأثير على الحركة المرورية خاصه وان شارع فيصل يعد من أكبر المحاور الطولية بمحافظة الجيزة .