حملات يومية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاتعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، دون تهاون، سواء كان تعديًا على أراضٍ زراعية، أو محاولة للبناء من دون ترخيص، مستغلين العطلات الرسمية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع شرطة قسم ثان، لتنفيذ قرار الإزالة رقم ٤٦٢٥ لسنة 2023 الصادر ضد صاحبة العقار الكائن بناحية شارع عبدالقادر، المتفرع من شارع مصرف أكوا بحي المستشارين ثاني الزقازيق، وذلك لقيامها بصب وبناء الدور الأرضي وثلاثة أدوار علوية على مساحة ٩٠ مترًا مربعًا للدور الواحد، وذلك مخالف للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بإزالة الأعمال المخالفة المبينة بعاليه، حيث إن العقار على الطبيعة عبارة عن دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتم تنفيذ إزالة جزئية للدور الأرضي، وجزء من حوائط بلكونات الدور الأول علوي، بمعدات رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وتم تحرير محضر بما تم من إجراءات على الطبيعة.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بإزالة نصب مقام بميدان المرور بمفارق القنايات بالطريق الرئيسي، بواسطة العاملين المعنيين ومعدات الحملة الميكانيكية برئاسة المدينة.