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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالرحمن سعد يحصد الفضية الأولي بالبطولة الأفريقية للبوتشا

البطولة الافريقية
البطولة الافريقية للبوتشا

 توج اللاعب عبدالرحمن سعد على الميدالية الفضية الأولي لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا للبوتشا ، المقامة على صالة حسن مصطفى. ونجح عبدالرحمن سعد في الحصول على الميدالية الفضية في التصنيف bc3

 

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ويعد عبدالرحمن سعد بطل أفريقيا الموسم الماضي، في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وكان المنتخب المصري حصل على 3 ميداليات ذهبية حتي الآن لكل من سمير عبدالمعز وتسنيم محمد وهناء علام.

 

 

 ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024، وانطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري فيما تعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا. 

 

 

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

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