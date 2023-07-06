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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشحات : رئيس ريال مدريد تحدث معي عن مستوى الأهلي في المونديال

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب الأهلي

تحدث حسين الشحات الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تحديات المرحلة المقبلة والارتباطات المقبلة لناديه محليًا وقاريًا بالإضافة إلى المشاركة القادمة في كأس العالم للأندية.
 

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وقال الشحات: «عازمون جميعًا على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم بعد غيابه موسمين عن النادي. وأرغب في الوصول إلى إنجاز جديد وميدالية جديدة في كأس العالم للأندية مع الأهلي»،.
 وأكد لاعب الأهلي  على أن ثبات مستوى الفريق خلال المباريات الماضية راجعًا إلى التمتع بالجدية والتركيز في التدريبات بالإضافة إلى تجدد دوافع اللاعبين بصورة مستمرة والجهود التي يبذلها الجهاز الفني. 

واسترجع الشحات حديثًا سابقًا دار بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال نسخة العام الماضي ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وعقب المباراة التي جمعت بين الأهلي والريال قال : «رئيس ريال مدريد تحدث معي وأكد لي أن الأهلي فريق كبير وأننا قدمنا مباريات كبيرة وتمنى لنا التوفيق في المواجهات المقبلة.

نسخة المونديال ..

وتشهد بطولة كاس العالم في نسختها القادمة المقرر إقامتها في مديسنة جدة السعودية ، تواجد الاهلي المصري بصفته ممثلا عن قاره افريقيا بعد حصده للقب دوري ابطال افريقيا لمره 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بالفوز في القاهره بثنائيه لهدف ثم التعادل الايجابي في الدور البيضاء بهدف كل منهما، كذلك من المقرر أن تشهد البطولة مشاركه نادي الاتحاد السعودي الذي حصد اخيرا لقب الدوري المحلي هناك ليتأهل الى المحفل العالمي.
كذلك من المقرر أن يتواجد مانشستر سيتي الانجليزي الذي سبقه وان توج الاسابيع الماضية بلقب دوري ابطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن الاتحاد الدولي لكره القدم على ان عام 2025 سيكون من المقرر أن يشهد نظاما مختلفا لبطوله كاس العالم للانديه بتوسيع قاعده الانديه المشاركة عن كل قاره ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلا من نظامها الحالي المقتصر على سبعة أندية فقط دون تحقيق العدالة الكافية.

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