انفراجة في أزمة منتخب الاسكواش قبل المشاركة في مونديال أستراليا

نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة في حل أزمة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للاسكواش بعد تقديمه باستقالته جماعية وإحداث انفراجة لحل الأزمة بإقناع الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة ومواصلة الترتيبات الخاصة كافة بالسفر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا.

قرارات الاتحاد المصري للاسكواش:

جاء ذلك علي خلفية اجتماعات مكثفة بمعرفة رئيس الاتحاد عاصم خليفة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي والذي دعا لاجتماع طارئ بحضور جميع أطراف الأزمة.

قرر مجلس الإدارة بعد اقتراح الوزير بتحمل فارق التكلفة والمساهمة المالية في تكاليف البعثة نزول كل لاعبات المنتخب في غرفة منفردة لزيادة التركيز مع الاحتفاظ بالقرارات السابقة كافة وفقًا للائحة بنزول أولياء الأمور المرافقة للاعبات في غرف منفصلة وبعيدة عن غرف البعثة.

وجه عاصم خليفة رئيس الاتحاد خالص شكره إلي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه ومساندته لقرارات مجلس إدارة الاتحاد وتفهم الرغبة الكاملة للرؤية الفنية للجهاز الفني بضرورة الالتزام بكل المعايير اللازمة لتحقيق أقضي درجات التركيز.

أضاف أن كل الجهود تبذل الآن لتسهيل العقبات والإجراءات كافة بالتنسيق مع السفارة المصرية بأستراليا وأيضًا نجوم اللعبة القدامي من الجالية المصرية.