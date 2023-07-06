حسين الشحات يسترجع ذكريات التتويج باللقب الأفريقي الحادي عشر

استرجع حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحظات التتويج الأخير بلقب بدوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخ النادي والذي جاء على حساب فريق الوداد المغربي عقب الفوز في القاهرة بثنائية من دون رد والتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





وقال الشحات : «تعاهدنا جميعًا على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد السقوط وخسارة لقب العام الماضي في المغرب أمام فريق الوداد، وخلال النسخة الأخيرة مرت أمامنا بعض التحديات الصعبة، ولكن في النهاية تمكنا من التتويج باللقب وعلى حساب فريق الوداد وهو أمر أسعدنا بكل تأكيد، وكما ظهر الحزن على وجوهنا من قبل احتفلنا في المغرب».

وأضاف لاعب الأهلي أنه احتفل مع لاعبي الفريق عقب مباراة الوداد فقط بسبب انضمامه مباشرة إلى صفوف المنتخب الوطني، وأن الاحتفالات بشكل عام داخل الأهلي تكون في أول يوم فقط بعد الانتصار والفوز بأي لقب، ومن اليوم التالي للفوز يغلق النادي تلك الصفحة ويكون التركيز منصبًّا على بطولة جديدة، والسعي إلى إضافة لقب آخر للنادي وإسعاد الجماهير.

قمة الدوري ..

و في مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ستاد القاهرة الدولي لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك، لحساب منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، التي يحتل فيها الأحمر الصدارة برصيد 72 نقطة، بينما يأتي فريق الزمالك رابعًا بـ 56 نقطة

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية، عند الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل 13 من شهر يوليو الجاري.