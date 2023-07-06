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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسين الشحات: "التاسعة الإفريقية "الأصعب" في مشواري مع الأهلي"

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب الأهلي

أكد حسين الشحات لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الاحتفال مع المنتخب كان بمناسبة عيد ميلاد محمد صلاح، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر وعمرو السولية وياسر إبراهيم أكثر اللاعبين سماعًا لأغنية «سطلانة» والتي أصبح مجرد ترديدها يعني الاحتفال، لأن الأهلي احتفل معها بالتتويج بدوري الأبطال.

 

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حسين الشحات: "اللقب التاسع بدوري الأبطال هو الأصعب"  

 اعتبر الشحات أن اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا هو الأصعب وأنه لقب غالٍ على اللاعبين، لا سيما أن الأهلي واجه في النهائي فريق الزمالك المنافس التقليدي، ودائمًا ما تكون المواجهات بين الفريقين «ديربي» وصعبة على الفريقين. 

 تطرَّق الشحات إلى الرد على ما أثير عن فرضه شروطًا مقابل التجديد، قائلًا: "مفيش حد يتشرط على الأهلي». ولم أفرض شروطًا كما أشاع البعض، فمع النادي الأهلي لا يوجد ما يسمى شروط، وعندما طالبني الأهلي بالبقاء لم أتردد لحظة، وإذا طالبني النادي يومًا بالرحيل سوف أمتثل للقرار، وكما تحدثت من قبل فإن الشائعات دائمًا ما تفرض نفسها على لاعب الكرة، وعليه أن يعتاد على هذا الأمر".

 أكد لاعب الأهلي أن تألقه مع الفريق يعود إلى منظومة العمل بالكامل بداية من اللاعبين والجهاز الفني والاجتهاد في التدريبات، مشددًا على أن لعبة كرة القدم بشكل عام لعبة جماعية وأن جهود زملائه هي التي تساعده في الظهور بالصورة الجيدة داخل الملعب.  

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