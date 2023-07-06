تفاصيل تقييد سيدة والاعتداء عليها على يد زوجها بالدقهلية .. رفضت تحرير محضر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط المتهم بتوثيق سيدة وتعذيبها أعلى منزلها بدائرة مركز شرطة منية النصر.

ترجع أحداث الواقعة إلى رصد الجهات الأمنية، تداول فيديو عبر موقع التواصل الجتماعي "فيس بوك" لسيدة موثقة اليدين أعلى سطح منزل، وبها آثار تعذيب بالوجه والرأس.

وبالفحص توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الفيديو تم تصويره عن طريق أحد جيران السيدة المتواجدة داخل الفيديو، منذ ما يقرب من شهر.

وتابعت التحريات أن السيدة تدعى "بثينة. و" 18 عاما، من الوادي الجديد، ومتزوجة من "أحمد. م"، ميكانيكي، ومقيم بقرية الجنينة مركز منية النصر.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في ضلك الوقت، بينما رفضت الزوجة تحرير محضر لإدانة الزوج، وجرى تحرير مذكرة تصالح بينهما منذ ذلك الحين.

ضبط المتهم

وألقت قوات الأمن القبض على الزوج مرة أخرى صباح اليوم، وذلك بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توجهت قوة أمنية لمنزل الزوج الذي حاول الفرار خارج المنزل، وبادت محاولاته بالفشل، وألقى القبض عليه، وتم التحفظ على الزوج واستدعاء الزوجة ووالدة الزوج لسؤالهما داخل مركز شرطة منية النصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.