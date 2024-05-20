الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار الأمريكي بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

أسعار الدولار الأمريكي .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية

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قطر تحقق فائضا 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول 2024


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي اليوم:

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي


سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو46.83 جنيه للشراء، 46.97 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري


وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 


جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع

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سعر صرف الدولار في بنك القاهرة


وبلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع

 

 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي


سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي


ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولى


وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي  نحو 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع.

 

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