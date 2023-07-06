أرقام المنتخب الأوليمبي قبل صدام المغرب بنهائي أمم إفريقيا

استطاع منتخب مصر الأوليمبي حجز بطاقة التأهل الى أوليمبياد باريس 2024 بعد تخطى عقبة نظيره المنتخب الغيني بنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة الى أوليمبياد باريس 2024.

موعد مباراة نهائي أمم إفريقيا بين منتخب مصر الأوليمبي والمغرب:

يخوض فراعنة الأوليمبي مواجهة مرتقبة أمام نظيره منتخب المغرب فى المباراة التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر لها يوم السبت 8 يوليو 2023 على ستاد مولاي الأمير عبدالله بالعاصمة الرباط.

أرقام منتخب مصر الأوليمبي قبل صدام المغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة:

تعادل الفراعنة مع منتخب النيجر من دون أهداف فى مستهل مشوار البطولة، ثم نجح منتخب مصر فى هزيمة نظيره مالى بهدف نظيف، واستطاع الفوز على منتخب الجابون بهدفين دون رد، ليعتلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم تحقيق الفراعنة الانتصار على منتخب غينيا بهدف دون رد بنصف نهائي أمم إفريقيا ليتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 ويضرب موعدًا مع نظيره منتخب المغرب في نهائي البطولة.

منتخب مصر الأوليمبي يتوج بأمم إفريقيا تحت 23 سنة عام 2019:

توج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة فى نسختها الثالثة التى أقيمت فى مصر عام 2019 بعد الفوز على كوت ديفوار بالمباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب ستاد القاهرة الدولى.

سجَّل للفراعنة وقتها اللاعب كريم العراقي و زميله رمضان صبحي ليتوج منتخب مصر الأوليمبي بالبطولة.

مشوار منتخب مصر الأوليمبي بأمم إفريقيا عام 2019:

استهل منتخب مصر الأوليمبي مشواره نحو التتويج بالأميرة السمراء بالفوز على منتخب مالى بهدف نظيف، ثم الانتصار على غانا بنتيجة 3 ـ 2 ، وفوز على الكاميرون بنتيجة 2 ـ 1 في المجموعات، وفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية في قبل النهائي، ليتأهل الى نهائي البطولة لملاقاة كوت ديفوار وينجح فى إقصائه بنتيجة 2ـ 1 والتتويج باللقب.