قائد منتخب المغرب الأولمبي: لا أعلم الكثير عن مصر

قبل موقعة النهائي

تحدث عبد الصمد الزلزولي قائد منتخب المغرب الأولمبي عن مواجهة نظيره مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب والتي تستضيفها بلاده على أراضيها.



فاز منتخب المغرب الأولمبي على نظيره مالي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في الأشواط الأصلية والإضافية في نصف النهائي، فيما أنتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره غينيا بهدف نظيف.



وتأهل منتخب المغرب ومصر إلى النهائي، وصعدا رسميا إلى أولمبياد باريس 2024، على أن يلتقي المالي مع نظيره غينيا لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع.



أعرب عبد الصمد الزلزولي عن سعادته للفوز على مالي في نصف النهائي، مضيفا أن المباراة كانت صعبة وكنا نعلم أننا سنواجه فريقا ليس سهلا، وكان الأمر واضحا انهم مستعدون لنا.



وواصل قائد منتخب المغرب، أنه يقدم كل ما لديه من قوة كل مباراة يشارك بها ، وذلك ما يساعدهم كمجموعة على الانتصار أمام منتخب بقيمة مالي.



قائد منتخب المغرب: لا أعلم الكثير عن مصر



وتابع الزلزولي حول مواجهة مصر في النهائي المقرر لها يوم السبت المقبل، أنه لا يعرف الكثير عن المنتخب المصري، مضيفا أن الأهم بالنسبة له أن أي منتخب سيواجهه الأسود سنستعد له للانتصار عليه.



وأضاف قائد الأسود :" أعد الجماهير المغربية أن تبقى الكأس في المغرب".



ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، ذلك بعد الفوز على غينيا في دور نصف النهائي بهدف نظيف، ليصعد للنهائي الأفريقي ويحجز بطاقة التأهل للأولمبياد بشكل رسمي.



كان منتخب مصر الأوليمبي تأهل متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع النيجر سلبيًّا دون أهداف، ثم الفوز على مالي والجابون، فيما صعد منتخب المغرب متصدرًا مجموعته بالعلامة كاملة بعد تحقيقه الانتصار في 3 مباريات وحصد الـ 9 نقاط.





موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب بين مصر والمغرب





تنطلق مباراة منتخب مصر الأوليمبي مع المغرب، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لتحت 23 عامًا، يوم السبت المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الساعة 9 بتوقيت المغرب، الساعة 12 صباحًا بتوقيت الإمارات.







