موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في نهائي أمم إفريقيا للشباب

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره المغربي يوم السبت المقبل في نهائي كأس إفريقيا للشباب، والتي تستضيفها المغرب على أراضيها.



نجح منتخب مصر الأوليمبي في التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب وحجز تذكرة الصعود الرسمي إلى أوليمبياد باريس، والأمر نفسه للمغرب بعد تفوقه على مالي في نصف النهائي.



بينما فاز منتخب مصر على غينيا بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي، فيما انتصر المغرب على مالي بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية إيجابيًّا 2-2.



يلتقي منتخب مالي ضد غينيا لتحديد المتأهل الثالث مباشرًا إلى الأوليمبياد فيما ينتقل صاحب المركز الرابع للمحلق ليواجه منتخب آسيوي على بطاقة الصعود للأوليمبياد.



كان منتخب مصر الأوليمبي تأهل متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع النيجر سلبيًّا دون أهداف، بعدها فاز على مالي والجابون، فيما صعد منتخب المغرب متصدرًا مجموعته بالعلامة كاملة بعد تحقيقه الانتصار في 3 مباريات وحصد 9 نقاط.



كان منتخب مصر صعد إلى أوليمبياد طوكيو الماضية بقيادة شوقي غريب، بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للشباب، ونجح في التأهل من دور المجموعات قبل أن يخسر في الأدوار الإقصائية أمام البرازيل التي توجت بالبطولة في نهاية المطاف.



موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والمغرب:



يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع المغرب، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لتحت 23 عامًا، يوم السبت المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 9 بتوقيت المغرب، الساعة 12 صباحًا بتوقيت الإمارات.



ميكالي: التأهل للأوليمبياد خطوة للحلم الأكبر بتحقيق ميدالية:



عبر البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن سعادته الكبير بعد فوزه على غينيا وصعوده إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ونهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الذى يقام السبت المقبل فى الرباط.



قال ميكالى فى المؤتمر الصحفي الذى عقده بعد المباراة بحضور حمزه علاء حارس المرمى وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي للمنتخب، وخالد سرحان المترجم: أنا سعيد جدًّا ، وأكيد الجمهور المصري سعيد جدًّا، وهذا كان الهدف الأساسي، المنتخب المصري تأخر يوم فى التجهيز لأنه لعب بعد غينيا فى الجولة الختامية مما أثر على اللاعبين سلبيًّا وتسبب فى إجهادهم، والجو كان حارًّا جدًّا ، كان لازم نلعب مباراة متوازنة من أجل الفوز دون أن تهتز شباكنا، كما أننا أهدرنا فرصًا كثيرة".



تابع: التأهل للأوليمبياد هذه خطوة نحو الحلم الكبير فى باريس وهو إحراز ميدالية أولمبية، وخطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ باللقب الإفريقي، الفرص التى سنحت لنا كانت كثيرة جدًّا، وبطولة بهذا الشكل لابد أن تدار بشكل جيد ومن واقع خبرات، وقد حدث معي ذلك وأنا مدرب لمنتخب البرازيل الأوليمبي، لقد استفدت من التجربة البرازيلية فى إدارة هذه النوعية من المباريات العصيبة، أهم شيء فيها ألا ترتكب أخطاء تجعل لك تستقبل الأهداف، مهم أنك تدير مثل هذه النوعية من المباريات.



بينما أكد حمزة علاء رجل المباراة، أن المواجهة لم تكن مباراة سهلة، كانت عصيبة حققَّنا أول هدف وهو التأهل للأوليمبياد ونتطلع لاستكمال الفرحة وإحراز الكأس، إحساسي لا يمكن وصفه، الأهم من رجل المباراة أننا كسبنا، كلنا كنا رجالة، بشكر زملائي والجهاز على ثقتهم.







