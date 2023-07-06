إعلامي سوداني: الجيش غيّر من تكتيكاته (شاهد)

تجدد قصف مدفعي، صباح اليوم الخميس، وسط اشتباك متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع، شمال مدينة أم درمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السوداني في الوقت الذي ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين في ذات المدينة.

كشف الإعلامي السوداني والباحث السياسي، مجدي عبدالعزيز، آخر التطورات في السودان.

وقال خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن التطور الجديد الذي يحدث حاليا في السودان، هو أن الجيش السوداني غير من تكتيكاته واستراتيجياته القتالية بعد أن تحول التحدي في الخرطوم من تحدٍ عسكري كانت تقوم به الميليشيا المتمردة إلى تحد أمني، بعد أن هُزمت وكُسرت كتلتها الصلبة وفقدت منظومة القيادة والسيطرة، وأصبحت تتخذ من منازل المواطنين والمستشفيات منطلقات عسكرية،.

وأشار إلى أن المراقبين العسكريين يراقبون تراجعا كبيرا لقوات الميلشيا المتمردة عن الشهور السابقة، حيث فقدت الكثير من قدراتها والأرواح والمعدات حتى صارت هذه الميليشيا المتمردة تترك عرباتها ومدرعاتها القتالية وتنزع إلى استخدام سيارات المواطنين التي قامت بسرقتها في تنفيذ بعض مهامها العسكرية.

وأضاف أن الميليشيا المتمردة أصبحت تحاول تجميع بعض فلولها للهجوم على بعض معسكرات الجيش السوداني، وبالتالي، فإن القوات المسلحة السودانية غيرت من تكتيكاتها بإنزال أعداد كبيرة جدا من وحدات العمل الخاص والقوات الخاصة في مدينة أم درمان.

وواصل عبدالعزيز أن القوات المسلحة تنفذ بعمليات تمشيط وتنظيف أم درمان، ووفقا لما قاله بعض المراقبين العسكريين إن نسبة التنظيف بلغت 80% في مدينة أم درمان، كما أن الطيران العسكري يواجه بعض تجمعات فلول الميليشيا المتمردة، كما يواجه الجيش السوداني بعض هذه التجمعات بالقصف المدفعي.

وأكمل أن القوات المسلحة حينما أعلنت التعبئة العامة واستنفار الشباب، كان ذلك نتيجة لهذه الرغبة الشعبية العارمة للمشاركة في تطهير الخرطوم، لأن الميليشيات المتمردة اعتدت على أعراض وبيوت الناس ونهبت وسرقت سيارات والمحال التجارية للسودانيين.