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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

السودان.. تواصل الاشتباكات العنيفة وتحليق مكثف للطيران

السودان
السودان

اشتدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، في مدن الخرطوم الثلاث، أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، وسط تحليق مكثف للطيران.

 

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السودان يشتعل مُجددًا والجيش يُطالب المدنيين بالتطوع

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الحركة الشعبية لتحرير السودان تتوسع في الدولة

وشهدت مناطق جنوب الخرطوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة مع تحليق مكثف للطيران وسماع أصوات المضادات الأرضية.

واستمر دوي الانفجارات والاشتباكات تجاه معسكر قوات "الاحتياط المركزي" والمنطقة الصناعية والسوق الشعبي بأم درمان وشمال وغرب الحاج يوسف بضاحية شرق النيل التابعة لمحلية الخرطوم بحري.

كما تجددت الاشتباكات العنيفة في أم درمان بالقرب من "شارع الامتداد وشارع النص" في أحياء الثورات.

 

الجيش يدعو المدنيين للتطوع

والاثنين، ناشدت القوات المسلحة السودانية في بيان "الشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية".

كما أضاف الجيش في بيانه أنه تم "توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين".
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش المواطنين إلى التطوّع في صفوفه منذ أن بدأت الحرب بينه وبين قوات الدعم السريع قبل حوالي ثلاثة أشهر. ولم تلق دعواته السابقة آذانا صاغية من جانب المدنيين لا سيّما أنّ الكثيرين منهم يرغبون بالفرار من مناطق المعارك.

كما أتت هذه الدعوة الجديدة بعيد قصف مدفعي بدأ في الرابعة فجراً في الخرطوم التي تسمّى العاصمة المثلثة، كونها تتألّف من ثلاث مناطق هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدى النزاع إلى وفاة أكثر من 2800 شخص، ونزوح أكثر من 2,8 مليون شخص.
ولجأ أكثر من 600 ألف سوداني إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.

وتشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 2.2 مليون شخص داخل السودان وخارجه.

وحتى قبل اندلاع الحرب، كان السودان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا. ويحتاج 25 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

 

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