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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

عودة الحجاج
عودة الحجاج

يشهد اليوم الجسر الجوي الذى تسيره مصر للطيران أعلى معدلات التشغيل ليصل إلى 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

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وتشغل مصر للطيران اليوم جسرها الجوي ذلك بواقع 9 رحلات جدة / القاهرة 

12 رحلة المدينة/ القاهرة 

2 رحلة جدة / الأقصر

2 رحلة جدة / باماكو

مصر للطيران تسير رحلات لعودة حجاج بعثة الداخلية والتضامن

وتسير الشركة رحلات لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وقرعة سوهاج وقنا والمنيا وتضامن البحيرة وبورسعيد والسويس والإسماعلية والقليوبية وجنوب سيناء والقاهرة والفيوم والشرقية ومرسى مطروح والمؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

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