وزير الطيران المدني يبحث مع مسؤل النقل ببوركينا فاسو التعاون المشترك

استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، أنوييرتول رولاند وزير النقل والمواصلات في جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة، وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

تعاون مشترك بين الطيران المدني والنقل ببوركينا فاسو

وجاء هذا اللقاء بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني والجانب البوركيني، ويأتي هذا اللقاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوسيع دائرة التعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدني ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب البوركيني، خصوصًا في مجال التدريب والصيانة ونظم الملاحة الجوية وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة، هذا وقد بحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم تمهيدًا لتشغيل خط طيران مباشر بين مصر وبوركينا فاسو خلال الفترة المقبلة، وتحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين.

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وزير الطيران المدني يشيد بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر وبوركينا

ورحب وزير الطيران المدنى بوزير النقل البوركيني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين، مؤكداً على حرص وزارة الطيران على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع جميع دول القارة السمراء فى مختلف أنشطة الطيران المدني،، وتدعيم آفاق العمل المشترك مع الأشقاء بدولة بوركينا فاسو، كما أنه من المقرر تنظيم جولات عدة للجانب البوركيني خلال زيارتهم لقطاع الطيران المدني للوقوف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية تدريب مصر للطيران وشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

ومن جانبه أعرب أنوييرتول رولاند وزير النقل بجمهورية بوركينا فاسو عن سعادته بهذا اللقاء مثمنًا دور مصر المؤثر والفاعل فى دعم كل القضايا التنموية داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمنح العلاقات الثنائية مزيدًا من الفاعلية والنشاط في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف المجالات، خصوصًا في مجال الطيران المدني ومعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصرى وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية فى مجال الطيران المدنى.