وزير الطيران المدنى يبحث التعاون مع الشركات العالمية فى النقل الجوى

التقى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية المصنعة للطائرات والمحركات بالمعرض لبحث أوجه التعاون المشترك مع عدد من الشركات الدولية جاء من بينها؛ لقائه مع مجموعة تاليس الفرنسية"Thales Group" المتخصصة في أحدث التقنيات في مجال الطيران المدني بقدرات أكثر أمانًا، وتصنيع المعدات الإلكترونية المبتكرة وتطوير نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وزير الطيران المدني يشارك في معرض "لوبورجيه" بالعاصمة الفرنسية .

جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في معرض "لوبورجيه" بالعاصمة الفرنسية باريس واستمرارًا للقاءات المهنية الهامة التي يعقدها وزير الطيران المدني والوفد المرافق له مع ممثلي كبري الشركات العالمية المُتخصصة في صناعة النقل الجوي للإطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجيه المتطورة والتصميمات الجديدة في مجال الطيران والفضاء.

وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية





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وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية

وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية

وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية

وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية

والتقى مع مسئولي كل من شركة "Panasonic Avionics Corporation" الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الترفيه والاتصالات Wi-Fi عبر الأقمار الصناعية على متن الطائرات وتقدم الخدمات الرقمية للترفيه أثناء الطيران، مما يعزز فرصة شركات الطيران على التفاعل مع ركابها ويخلق تجربة تتمتع بإمكانات عالية الدقة. هذا بالإضافة إلى لقائه مع شركة"Safran Group " باعتبارها مجموعة دولية عالية التقنية تقوم بالتصميمات الداخلية للطائرات وصناعه المحركات وأنظمه الترفيه والاتصالات عبر الاقمار الصناعية.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي أن هذه اللقاءات تأتي في ضوء تنمية أوجه التعاون مع كبري المؤسسات والشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة الطائرات والمحركات والانظمه المتطوره فى مجال الوسائل الترفيهيه والاتصالات من أجل تطوير صناعة النقل الجوي بصفة عامة، والاهتمام بتحديث سبل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة لجميع الخدمات المقدمة والتي تركز على الابتكار، مضيفًا أننا نتطلع باستمرار إلى تحسين تجربة العملاء على متن طائراتنا من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحديث الأنظمة التكنولوجية و عقد الشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال، الأمر الذي يخلق لعملائنا تجربة سفر أكثر راحه رفاهية ومزودة بإمكانيات عالية الجودة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وتلبية توقعات المسافرين المتزايدة باستمرار من خلال المبادرات التي تركز على الابتكار والاستدامة.

وعلى صعيد أخر، شملت فعاليات اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي إيركايرو وشركة إيرباص؛ والذي يهدف إلى تبادل قطع الغيار للطائرات A320 في كل الوجهات التي تسير اليها ايركايرو رحلاتها بما يضمن انتظام التشغيل و التغلب علي النقص و التأخير في توريد قطع الغيار حول العالم.

وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية

وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية

وزير الطيران المدني، مع ممثلي الشركات العالمية