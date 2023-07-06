يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن كيفية تقديم تظلمات بعد إعلان النتيجة بالامس، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 64.4%.

ويفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية يوم السبت المقبل 8 يوليو، على أن يتم تقديم التظلمات في المديريات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي كيفية تقديم تظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية:

يتم سداد رسوم بقيمة 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب التظلم بها.

يتوجه الطالب بإيصال السداد إلى لجان المراقبة بمقر مديرية التربية والتعليم التابعة له.

يقوم الموظف المختص بتحديد موعد للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم على درجاتها

يذهب الطالب أو الطالبة في الميعاد المحدد له للاطلاع على ورقة إجابة ويقوم بتدوين الملاحظات.

يتم تسليم الأوراق إلى الموظف المختص، بعد التوقيع على كراسة إجابة ويدون رقم هاتفه للتواصل معه بعد فحص التظلم.

وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام عدد 715432 طالبًا وطالبة في تخصصات (صناعي- زراعي -تجاري- فندقي)، تم توزيعهم في عدد 2542 لجنة في الأمتحانات.