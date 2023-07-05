81.45 % نسبة النجاح بامتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصائيات نظام الثلاث سنوات التعليم والتدريب المزدوج، بنسبة نجاح 81.45 %، من إجمالي 15058 طالب وطالبة.

ووفق الوزارة فأن إجمالي عدد الطلاب بالدور الثاني 2664 طالبا وطالبة، لافتة إلى أن نسبة الدور الثاني 17.73%، وبلغ عدد الطلاب الباقين للإعادة 124 طالبا وطالبة.

وحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فأن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات لطلاب الدمج البالغ إجمالى عددهم 14 طالبا، وأكدت أن نسبة النجاح 75.57% .

ويبلغ عدد الراسبين 3 طلاب بنسبة 14.29%، موزعة كالتالي:

- ثانوى فندقى بلغ عدد المتقدمين للامتحان 12 طالبا، وحضر 12 طالبا، بنسبة نجاح 83.33%، وتبقي للدور الثاني 3 طلاب بنسبة 16.66%.

- ثانوي زراعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب، وحضر بنسبة نجاح 100%.

- ثانوي صناعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب وحضر بنسبة نجاح 100%.