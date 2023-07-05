"أرامكو" تعتزم زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60% بحلول 2030

تعتزم شركة النفط السعودية "أرامكو" زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60% بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، أمين الناصر، اليوم الأربعاء، أن هناك خطط لزيادة إنتاج الغاز بحلول 2023

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تمتلك خطط استراتيجية، لزيادة انتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وأوضح أن السعودية تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.

وتابع وزير الطاقة السعودي، أن المملكة لديها العديد من المشاريع قيد التطوير حاليا، وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بوتيرة أكبر.

أرامكو السعودية ‏ واسمها رسميًا شركة الزيت العربية السعودية، وهي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

قيمة أرامكو السوقية

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.