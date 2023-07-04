السعودية تُدين الهجوم الإسرائيلي على جنين

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عملية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على مدينة جنين، معربةً عن استنكرها من الأوضاع الحالية في فلسطين والهجمات الاسرائيلية على جنين، والتي أدت لسقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين

وأعلنت الخارجية السعودية، عن رفضها التام لعملية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني ومن انتهاكات خطيرة، مقدمةً خالص التعازي لأهالي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ووكانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، كشفت عن إدانتها بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية ووقف أعمال العنف والتصعيد.

وأكدت الوزارة حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء عملية السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين، معربة عن قلقها البالغ إزاء التصاعد المقلق للعنف المسلح في جنين خلال اليومين الماضيين.



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وفي نفس السياق، أعربت دولة "الجزائر" عن إدانتها واستنكارها الشديدين، بعد هجوم القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية، وسقوط عدد من القتلى والمُصابين.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، طالبت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته، بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية.

وجددت الجزائر التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني ومُناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عملية عسكرية كبرى ضد مدينة ومخيم جنين في الساعات الأولى من صباح أمس الأثنين، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة العشرات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.