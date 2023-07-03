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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية تكرم وزارة الزراعة المصرية في موسم حج 2023

بعثة وزارة الزراعة
بعثة وزارة الزراعة المصرية بموسم الحج

كرم البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية، بعثة وزارة الزراعة المصرية للهدى والأضاحى، عن جهودها المتميزة في موسم حج 2023، وذلك بعد الكشف على أكثر من 800 ألف  رأس أغنام، وعلى ما تم تقديمه من تفانى وإتقان فى العمل داخل المجازر السعودية فى الكشف على هذا العدد الضخم من الأضاحي والصدقات. 

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تكريم بعثة وزارة الزراعة في موسم حج 2023

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وأكد اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأنه تم تقديم الشكر والتقدير للجانب السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن من الحجيج من جميع أنحاء العالم. 

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تكريم السعودية لبعثة وزارة الزراعة المصرية 

وكانت جمهورية مصر العربية، تشارك بعثتها الرسمية بنحو 306 من الأطباء البيطريين في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى، خلال موسم الحج هذا العام تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية للإشراف على الهدى والأضاحى بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل.

 

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