"الزقازيق" ضمن الأفضل عالميا في تصنيف التايمز للجامعات الناشئة

احتفظت جامعة الزقازيق بمركزها العلمى فى آخر تصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولى لتصنيف الجامعات الناشئة (عمرها أقل من 50 عاما ) لعام 2023.

وجاءت جامعة الزقازيق فى الفئة من 251-300 من ضمن الجامعات العالمية المدرجة فى التصنيف، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 963 جامعة على مستوى العالم بين جامعة عالمية مدرجة لعام 2023.

وقد أعلن الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تقدمت بتصنيف هاير ايديوكاشن الدولى إلى المركز الرابع محليا ضمن 30 جامعة مصرية، تم ظهورها فى هذا التصنيف لعام 2023 متقدمة بذلك مركزين عن العام الماضى، حيث كانت الجامعة فى المركز السادس.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى لجامعة الزقازيق، مؤكدا أنها كانت لها أثر كبير فى تحقيق مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية للجامعات.

وأكد أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا لمتابعة هذه التصنيفات العالمية، حيث تدرك أهمية الاعتراف الدولى والمكانة التى تحققها الجامعة على المستوى العالمى.

وأوضح الدرندلى أن الجامعة مستمرة فى سعيها للتطوير المستمر للمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، لافتا إلى أنها تعطى أهمية كبيرة للبحث العلمى ودوره الحيوى فى تقدم المجتمعات الحديثة؛ فالبحث العلمى هو أحد الركائز الأساسية للتقدم والتطور ويسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى، أن التقدم فى التصنيفات العالمية؛ يأتى كنتاج للسياسة التى انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمى المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرا إلى أن تصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولى لتصنيف الجامعات الناشئة لعام 2023 شمل 30 جامعة مصرية، وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز الرابع محليا.

وأكدت فتحى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا، والاستمرار فى تقديم البرامج التعليمية المتميزة وتشجيع البحث العلمى والابتكار، لتحقيق التميز الأكاديمى والعلمى وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى الدولى والإرتقاء بمكانتها بين أفضل الجامعات فى العالم من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين، حيث تعمل الجامعة جاهدة لتعزيز الأبحاث والدراسات العلمية الرائدة فى مختلف المجالات، وتشجع الجامعة على التعاون مع الشركات والمؤسسات لتطوير التكنولوجيا وتحسين الابتكار.

وذكر الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى، أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالى والتى تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التى يبلغ عمرها 50 عام أو أقل، لافتا إلى أن تصنيف التايمز البريطانى يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشرا هى: الاستشهادات العلمية والتأثير البحثى للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سالى محمود مدير وحدة التصنيف بالجامعة، إلى أن تصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولى للجامعات الناشئة يستند إلى عدة مؤشرات هامة، بما فى ذلك البحث العلمى والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثى والتعاون الدولى، مشيرة إلى أنه تم أيضا استخدام مؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية فى التصنيف، وتم تعديل الأوزان فى هذا التصنيف لمنح السمعة الدولية وزنا أقل مقارنة بالعام الماضى، بهدف توفير تقييم أكثر شمولية وتوازنا للجامعات، ويتم تقييم الجامعات بناء على مجموعة من المعايير المحددة، ويتم تحليل البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف والتصنيف النهائى لكل جامعة.