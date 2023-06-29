رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى، وأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة ، التي رسخت قدرة المصريين على صنع التاريخ، والتعبير عن إرادة شعبية صادقة، في العزم على انطلاق أزهي مراحل النضال الوطني، والتي جسدت ملحمة تاريخية لتغيير مصير المصريين.

ثورة ٣٠ تمثل العبور الثانى لمصر بعد السادس من أكتوبر

أكد رئيس الجامعة أن ثورة ٣٠ تمثل العبور الثانى لمصر بعد السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣م ، والتى تتواصل مع جهود القيادة السياسية لإعلاء شأن الوطن بين الأمم ، من خلال الإنجازات التى تتحقق فى شتى المجالات.

ودعى الدرندلي، الله عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية قائدا للمسيرة الوطنية ، وأن يحقق لمصر التقدم والتنمية والرخاء من خلال أهداف التنمية المستدامة نحو الجمهورية الجديدة .