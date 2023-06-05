نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بمركز علوم ذوي الإعاقة ومركز الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبي.

يأتي ذلك في إطار خطة جامعة الزقازيق لرعاية الطلاب من ذوى الهمم، وسعيها الدائم لاستكمال خطواتها نحو التحول الرقمي وفقًا لتوجهات الدولة المصرية.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور إيهاب الببلاوي، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، والدكتورة أمل الجندي، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة حنان النحاس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي ثروت، مدير وحدة الشبكات بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتورة ولاء سرحان، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

وأشاد نائب رئيس جامعة الزقازيق بتجهيزات المعامل ومدى الاستعداد التام لاستقبال الطلاب، وتوزيعهم باللجان والالتزام بالضوابط والإجراءات اللازمة كافة، مؤكدًا أن الاختبارات الإلكترونية تتم على أكمل وجه ودون أى مشاكل تقنية.

وأثنى رئيس جامعة الزقازيق على تطبيق النظام الإلكتروني لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.

وفى نهاية الجولة قدم نائب رئيس الجامعة الشكر لجميع العاملين بالمركز، على الجهد المبذول من خلال توفير مناخ من الهدوء للطلاب طوال مدة الاختبارات، ومشددًا على تذليل العقبات كافة التي قد تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح.