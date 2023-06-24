665 مريض يستفيدون من خدمات قافلة جامعة الزقازيق الطبية لقرية الربعمائة

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة مركز منيا القمح، أعمالها مساء اليوم السبت، بالكشف على ٦٦٥ حالة من أهالي القرية في ١٤ تخصصا طبياً.

وبدأت العيادات في إستقبال الحالات منذ الصباح الباكر ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقيه ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٧٠ حالة باطنة، و٥٥ حالة متوطنة، و٥٠ حالة جلدية، و٤٥ حالة مسالك، و٣٥ حالة جراحة، و٦٠ حالة عظام، و٧٥ حالة رمد، و٤٥ حالة أنف وأذن، و٤٠ حالة مخ واعصاب، و٣٥ حالة صدر، و٣٥ روماتيزم ٩٠ حالة أطفال، و ٣٠ حالة قلب.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجماعة، أن اطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئيسية "حياه كريمة" واستكمالًا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها، تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، منوهة إلى أن مديرية الصحة عقدت ندوة لطب الأسرة عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية وطرق العلاج.

وشاركت مديرية الصحة بإرسال سيارة "تنظيم الأسرة " للكشف على نساء القرية وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لهم مجانًا، ونظمت كلية التربية النوعية، ورشة عمل عن مبادئ التفصيل وكيفية تصنيع الچيبة الحريمي، تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحول كيفية تصنيع بعض الصناعات الغذائية، نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية، ندوة زراعية لطريقة عمل مربي الفواكه في المنزل تحت إشراف الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية والدكتور جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشاركت مديرية الطب البيطري بعقد ندوة عن مرض البروسيلا والتكسوبلازما واخطارهم علي صحة الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية وطرق العلاج وتوفير الجرعات الوقائية للحيوانات.

وقامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني، وقام بعرض ندوة تحت عنوان "الأخذ بالاسباب للتداوي من المرض" وقام بالرد علي كافة التساؤلات المطروحة.

يشار إلى أنه قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامه للمشروعات، وعدد من العاملين بالقطاع، وأختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية.