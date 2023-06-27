سكان عقار سيدى بشر المنهار يكشفون لـ"الوفد " ما وراء الستار

ارتفع عدد ضحايا عقار سيدى بشر بالاسكندرية الذى انهار صباح امس إلى 3 ضحايا و 4 مصابين الذى دفعوا حياتهم ثمن الاهمال والفساد المشترك بين المقاول ومالك العقار وتقاعس واهمال حى المنتزة الذى كشفه قاطنو العقار فى أقوالهم .

المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أمر بحبس مالك العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، والمقاول المسؤول عن أعمال تعلية الطابق الأخير الرابع عشر على الرغم من صدور قرار بإزالته، 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة للمذكورين 3 تهم هي القتل الخطأ والإصابة الخطأ والبناء بدون ترخيص. مع استكمال التحقيقات. كما امر بمراجعة جميع القرارات الصادرة بشأن عقار الإسكندرية المنهار واستدعاء مسؤولى الحى المنتزة لسؤالهم في حالة وجود قرارات صادرة بشأن العقار وعدم تنفيذ هذه القرارات.

نجحت قوات الحماية المدنية انتشال الجثة الثالثة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزه أول من تحت الأنقاض ،ويدعي " عبد الله يوسف محفوظ ، وكانت الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتين، وهما شاب يدعى "مصطفى عثمان أبكر" 22 سنة، و "حمدي السيد احمد " 40 سنة وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

كانت إدارة الحماية المدنية قد دفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل العقار المنهار.من جانب اخر كشف قاطنى العقار الناجين من الموت ما وراء الكواليس انهيا رالعقار

صاحب العقار

من ناحيته، قال السيد محمد احد شهود العيان إن صاحب العقار قام ببناء الطابق الأخير، وإزالة الأعمدة الأساسية للعقار دون استشارة أي مهندس أو خبير». وأضاف: «تم إصدار قرار إخلاء للعقار في نوفمبر الماضي، وتم إخفاؤه، حتى لا يتم ترميم وتطوير العقار، وأشار إلى أن هناك تقاعساً من الحى لعدم متابعة قرار الترميم الصادر للعقار ولم يهتم احد به، وأضاف أن العقار المنهار في سيدي بشر تعرض لهبوط أرضي منذ 3 أيام، وحدث ميل في أعمدته، منوها بأن هناك نصف منهار بالعقار والآخر لا يزال قائما.

وكشف ان هزة حدثت في العقار لـ 5 دقائق متواصلة، وجاءت الساعة 9 ونص حتى شعر المواطنون بسقوط رمال من أعلى العقار، ولكنهم اعتقدوا أن الرمال بسبب أعمال البناء في الدور المخالف، ولكن بدأ العقار في السقوط حتى تهتكت السيارات اللي تواجدت أسفل العقار وتابع: الأعداد المفقودة تحت الأنقاض تعود لبلاغات المواطنين بالمنطقة والأهالي، وهناك ربما نحو 15 فردا تحت الأنقاض- وفقا للبلاغات-، منوها بأن أغلب الشقق كانت خالية لأنها تستأجر للمصيفين.

صراخ وعويل

تنادى والدة الشاب محمد ياسر المفقود أسفل أنقاض عقار سيدي بشر، بصراخ وعويل، على نجلها المفقود تحت الأنقاض قائلة انت فين هما السبب منهم لله وكشفت قائلة : في ناس بتبني الدور الـ 14 بالمخالفة فوق، عشان يعملوا 6 شقق، ومنذ أكثر من يومان بنشتكي ولم احد يستجيب لنا فؤجئنا الصبح الساعة 9 لقيت نجلى محمد المفقود بيندى عليهم وبيقولهم بطلوا العمارة هتقع، وبعدها جري على شباك المطبخ في الجانب التاني وقالهم حرام عليكم أنا هتصل بالحي والشرطة وقفوا العمارة هتقع علينا.

تابعت والدة الشاب محمد - المفقود أسفل أنقاض عقار سيدي بشر، وفجأة سمعت صوت حاجة بتخبط في الأرض جامد وملحقتش ابص لقيت نص العمارة اللي محمد كان فيها مش موجود، وبدأت أنزل من العمارة أنا ووالده وكل ما أنزل كنت بشوف أن الدور ده كمان مش موجود لحد الدور الأول لما لقيت كوم التراب ونزلت الشارع لقيت العمارة فوق بعضها.

اتحاد ملاك

من ناحيتها، قالت ايه محمد احد سكان العقار: اننى أقيم بالطابق الـ12 وبلغت أكثر من مرة عن الفساد اللى بيحصل جو العمارة لحد ما جت واحدة من حوالي سنة ونص وعملت اتحاد ملاك وجمعت مليون ونص جنيه من 78 شقة في العمارة، وبعدها جابت واحد مقاول يبني الدور الـ 14 في العمارة، وأنا عملتله محضر رقم 3330 إداري في قسم المنتزه، وقولت له الرئيس مانع البناء أنت واخد رخصة منين».

وسردت آية لحظات المعاناة قائلة «أنا كنت نائمة في العقار في شقتي في الدور الـ 12 وسمعت الناس بتقول الحقوا العمارة بتقع صحيت جري فتحت الباب لقيت ناس بتقول محمد مات الحقوه السقف وقع عليه، سبت حاجتي وموبايلي والدهب بتاعي والفيزا بتاعتي ونزلت جري، واثناء ذلك وقع صوت انفجار واندلعت النيران فجأة في أنقاض العقار وارتفعت ألسنة اللهب حتى الطابق الثالث ثم قامت وحدات الإطفاء بالسيطرة على النيران ومحاصرتها، وجرى استكمال أعمال رفع الأنقاض.

صاحب الكازينو

وقال محمد مرجان، أحد سكان عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، عدد الأسر المقيمين في عقار الإسكندرية، يبلغ 10 أسر فقط، ويتم تأجير باق شقق العقار للقادمين خلال فصل الصيف". وأضاف: "تم إزالة عمودين من الأعمدة الأساسية من للعقار الرئيسي، من الجانب الذي تم انهيار فيه العقار، مؤكدًا أن «صاحب الكازينو» قرر إزالة هذه الأعمدة دون استشارة إي مهندس مدني"، موضحا: "تم تقديم أكثر من بلاغ للحي، وتم تشكيل لجنة وجاءت هذه اللجنة لرؤية ما تم إزالته من أعمدة، ولكن هذه اللجنة زي ما جات زي ما مشيت،

وأشار: "العقار المنهار تم بنائه أكثر من 75 عاما، ولا ليس من العقارات المخالفة للبناء، والطابق الأخير هو المخالف فقط، كما أن الجشع والطمع وراء بناء دور مخالف في عقار سيدي بشر مكنوب، مضيفًا أنه لم يتم إخطارنا بأي بدائل للأسرة المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر".وأكد أن سبب الرئيسي لانهيار العقار هو بناء الطابق الأخير الذي تسبب في انهيار العقار بمنقطة سيدي بشر.

تحت الأنقاض

هرولت الحاجة نادية قادمة مسرعة فى حالة صراخ وعويل قائلة : إن بنتها وزوجها واحفادها مازالوا تحت الانقاض مفقودين، «كتير عليا كده يا ناس بنتى وجوزها وأحفادي تحت الأنقاض ونفسى أطمن عليهم بس. واشارت انها كانت تتحدث مع نجلتها فى التليفون وفجاءة سمعنا صوت اخبرتنى انها طقطقة في البيت اللى احنا ساكنين فيه، وبعدها الصوت توقف وعرفت أن البيت وقع.