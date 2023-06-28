عدسة الوفد ترصد نحر الأضحية بشوارع مصر القديمة عقب صلاة عيد الأضحى

رصدت عدسة بوابة الوفد عددًا من المشاهد لنحر أضحية عيد الأضحى بشوارع مصر القديمة، في أجواء احتفالية قام بها المواطنون الذين حرصوا على الحضور، رغم تحذيرات المحافظة بشأن النحر خارج المجازر وتوقيع غرامات على المخالفين.

فيما تناوب الجزارون على نحر الأضاحي في الشوارع ومداخل المنازل؛ مما تسبب في غرق الشوارع بدماء الأضحية.

من جهة أخرى تقدم مجازر القاهرة خدمة النحر مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.