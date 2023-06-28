عاجل
100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك حديقة الحيوان تفتح أبوابها أمام الزوار في أول أيام عيد الأضحى موعد بدء وانتهاء ذبح الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضح
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عدسة الوفد ترصد نحر الأضحية بشوارع مصر القديمة عقب صلاة عيد الأضحى

نحر الأضاحي بشوارع
نحر الأضاحي بشوارع مصر القديمة

رصدت عدسة بوابة الوفد عددًا من المشاهد لنحر أضحية عيد الأضحى بشوارع مصر القديمة، في أجواء احتفالية قام بها المواطنون الذين حرصوا على الحضور، رغم تحذيرات المحافظة بشأن النحر خارج المجازر وتوقيع غرامات على المخالفين.

txt

مواطنون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى بحدائق النهضة

txt

صلاة عيد الأضحى بمسجد حسن يوسف بـ 6 أكتوبر.. صور

فيما تناوب الجزارون على نحر الأضاحي في الشوارع ومداخل المنازل؛ مما تسبب في غرق الشوارع بدماء الأضحية.

من جهة أخرى تقدم مجازر القاهرة خدمة النحر مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

مواد متعلقة

صلاة عيد الأضحى بمسجد حسن يوسف بـ 6 أكتوبر.. صور

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بـ 2263 ساحة بقنا

صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود.. صور

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

العيد فرحة.. صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد العمرانية بالجيزة
الجريدة الورقية